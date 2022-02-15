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Анонсирована новая версия Cyberpunk 2077

CD Projekt RED представила Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения

Скриншот: игра Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED назвала дату выхода обновленной версии Cyberpunk 2077. Запись прямой трансляции доступна на Twitch-канале компании.

Представители польской студии анонсировали выход новой версии Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Разработчики представили видео с геймплеем игры для обеих приставок. Версия тайтла для новых консолей будет доступна вместе с обновлением 1.5. Апдейт появится 15 февраля, масштабный патч весит около 50 гигабайт.

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В рамках стрима специалисты CD Projekt RED рассказали о нововведениях в игре. Так, адаптированный под актуальные приставки тайтл получит улучшенную графику и поддержку более плавной частоты кадров. В обновлении 1.5 появится полностью переработанная система перков и боевого баланса, улучшенная модель вождения, возможность переключаться на медленную ходьбу и изменять внешность главного героя в любое время. Также разработчики рассказали об устранении ошибок: например, теперь NPC в игре не исчезают, когда персонаж поворачивается к ним спиной.

Релиз Cyberpunk 2077 на ПК и приставках состоялся в конце декабря 2020 года. Геймеры и игровые журналисты раскритиковали флагманский проект CD Projekt RED из-за многочисленных ошибок и багов — особенно на игровых консолях.

В начале февраля представители CD Projekt RED рассказали, что планируют представить две новые игры в 2022 году. Разработчики заметили, что для реализации ААА-тайтлов компании придется нанять большее количество сотрудников.

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Андрей Ставицкий
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