Авторы Cyberpunk 2077 рассказали о двух новых играх

В 2022 году компания CD Projekt RED планирует представить две новые игры. Об этом сообщает польское издание ISBtech.

О работе над тайтлами рассказал в интервью руководитель студии Адам Кичиньски (Adam Kiciński). «Одновременная реализация двух ААА- проектов — наша стратегическая цель на этот год», — отметил Кичиньски. По словам автора, параллельной разработке проектов будет способствовать трансформация студии, которая предложит более эффективный способ контролировать ход работ.

Глава компании, которая выпустила Cyberpunk 2077 и «Ведьмака», не стал уточнять, над какими именно проектами работает студия. Однако он признался, что для реализации ААА-тайтлов компании придется нанять большее количество сотрудников. «Мы стараемся, чтобы лидеры команд в нашей группе имели все больше самостоятельности в принятии решений и инициатив», — подчеркнул топ-менеджер CD Projekt RED.

В разговоре с журналистами Адам Кичиньски отметил Cyberpunk 2077 — последнюю крупную игру студии. «Бюджет игры был для нас рекордным, что можно сравнить с самыми большими тайтлами в истории игр», — уточнил он. Специалист заявил, что связанные с запуском Cyberpunk 2077 проблемы многому научили команду CD Projekt RED.

В ноябре 2021 года Адам Кичиньски в интервью польскому изданию Rzeczpospolita намекнул, что Cyberpunk 2077 может получить продолжение. Кроме нее, CD Projekt RED может работать над новой игрой во вселенной «Ведьмака».