На Украине призвали вернуть тяжелую технику в Донбасс

Постановление Государственной Думы о немедленном обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) дает Украине повод вернуть тяжелую технику на позиции в Донбассе и пересмотреть свою военную доктрину. Об этом заявили соруководители фракции Верховной Рады «Европейская солидарность» Артур Герасимов и Ирина Геращенко, пишет издание «Гордон».

По словам депутатов, Киеву следует трактовать решение российских парламентариев как попытку выхода из Минских соглашений. Лидеры фракции призвали союзников страны ввести санкции против «каждого подонка, который нажимал кнопку» на заседании в Думе.

«Они введут свои войска абсолютно легально, выйдут на линию соприкосновения. Они уже обвиняют украинскую власть в том, что она проводит геноцид собственного народа», — сказала Геращенко.

В свою очередь Герасимов предположил, что события вокруг Донбасса после признания независимости ДНР и ЛНР будут развиваться по сценарию Абхазии и Приднестровья. Он призвал правительство и армию приготовиться силой защищать свои границы.

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР.

За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.

Позже депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Сергей Рахманин заявил, что решение Думы дает Киеву легальный повод наконец выйти из Минских соглашений. «Чтобы в принципе больше на этот документ не ссылаться, и все риски, все опасности, которые с этим документом связаны, снять с себя», — пояснил политик.