В ФРГ поделились ожиданиями от встречи Шольца с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может внести вклад в деэскалацию военной напряженности на российско-украинской границе в ходе встреч с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Такими ожиданиями в комментарии «Ленте.ру» поделился депутат комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.

Немецкий политик отметил, что последние недели Германия взяла на себя ответственность за продолжение дипломатических контактов, призванных предотвратить дальнейшую эскалацию. «Германия и ее европейские партнеры будут действовать сообща и укреплять дипломатические связи, в том числе в недавно активизированном "нормандском формате"», — заявил он.

По словам Штегнера, в Берлине убеждены, что сейчас не время для словесных угроз. В то же время он предупредил, что Россия столкнется с суровыми последствиями в случае нарушения территориальной целостности Украины.

15 февраля в Москве состоится встреча лидеров России и Германии. Как ожидается, Шольц заявит о неприемлемости наращивания российских войск на границе с Украиной и предупредит о готовности ввести «болезненные санкции» в случае вторжения в страну.

Накануне, 14 февраля, в Киеве состоялись переговоры между Шольцем и Зеленским. Выступая перед журналистами, немецкий канцлер заявил, что Германия продолжает поддерживать Киев и решительно стоит на его стороне. Он также подчеркнул, что Минские соглашения являются основой для переговоров по урегулированию украинского кризиса, и сообщил, что Зеленский пообещал предоставить проекты законов об особом статусе и выборов в Донбассе.