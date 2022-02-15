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Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии пошутил о Валиевой

Экс-игрок «Барселоны» Линекер отреагировал на скандал с Валиевой шуткой про таблетки деда

Фото: May James / Reuters

Бывший нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер шуткой отреагировал на новости о скандале на Олимпиаде вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Пост доступен в Twitter.

Линекер составил шутливую памятку для спортсменов, комментируя новость о попадании запрещенного препарата триметазидина в организм 15-летней фигуристки. «Никогда не трогайте аптечку деда и не берите его таблетки от сердца. Да-да, мы все этим занимались», — написал экс-футболист сборной Англии.

Согласно версии российской стороны, препарат попал в организм Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Об этом, в частности, сообщил представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд, комментируя итоги заседания Спортивного арбитражного суда (CAS). По его словам, именно этот аргумент сыграл в пользу россиянки и позволил ей добиться допуска до участия в Играх.

CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире фигуристов. 15 февраля россиянка выступит с короткой программой. Прокат Валиевой назначен на 16:52 по московскому времени.

Николай Костюков
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