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Спорт

В МОК объяснили попадание запрещенного вещества в организм Валиевой

В МОК заявили, что запрещенный препарат мог попасть в организм Валиевой из-за ее дедушки

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд высказался о ситуации с допинг-скандалом вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова в Twitter привел журналист издания USA Today Том Шад.

По словам функционера, запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка. Освальд подчеркнул, что этот аргумент сыграл в пользу снятия отстранения россиянки от соревнований.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия в личном турнире на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Спортсменка выступит в короткой и произвольной программах, который состоятся 15 и 17 февраля соответственно.

МОК отказался от награждения победителей командного турнира фигуристов, в котором сильнейшими стали россияне. Кроме того, организаторы Игр не станут проводить церемонию вручения наград в том случае, если в личном турнире среди призеров окажется Валиева.

Алексей Гусев
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