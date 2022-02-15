Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спортинг
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:15 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Интер М
Завтра
23:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Спорт

Российские конькобежцы выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине

Российские конькобежцы завоевали серебро в командной гонке преследования на Играх в Пекине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские конькобежцы выиграли серебряные медали на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные спортсмены завоевали серебряные награды в командной гонке преследования. В решающем забеге российские конькобежцы проиграли соперникам из Норвегии. В утешительном финале бронзу выиграли спортсмены из США, которые оказались сильнее сборной Нидерландов.

В полуфинале российские конькобежцы установили рекорд. Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров одолели американских спортсменов, преодолев дистанцию за 3 минуты и 36,2 секунды. Это стало новым рекордом Олимпиад.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили о возвращении военных с учений
В сборной России по биатлону отреагировали на бронзу в эстафете на Олимпиаде
На Украине подсчитали убытки от паники вокруг «вторжения» России
Назван способ похудеть для женщин старше 50 лет
Судья зачитал обвинения Навальному
В России спрогнозировали повышение спроса на путешествия за границу
Инфекционист прокомментировал снижение заболеваемости COVID-19 в Москве
Тысячи медсестер вышли на протесты в Австралии
В реках по всему миру обнаружили опасные концентрации лекарств
Трихолог описала решение проблемы выпадения волос после коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.