Российские конькобежцы выиграли серебро на Олимпиаде в Пекине

Российские конькобежцы выиграли серебряные медали на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные спортсмены завоевали серебряные награды в командной гонке преследования. В решающем забеге российские конькобежцы проиграли соперникам из Норвегии. В утешительном финале бронзу выиграли спортсмены из США, которые оказались сильнее сборной Нидерландов.

В полуфинале российские конькобежцы установили рекорд. Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров одолели американских спортсменов, преодолев дистанцию за 3 минуты и 36,2 секунды. Это стало новым рекордом Олимпиад.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.