Российские конькобежцы установили олимпийский рекорд на Играх-2022 в Пекине

Мужская сборная России по конькобежному спорту вышла в финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном спринте. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров смогли победить американцев, преодолев дистанцию на 0,43 секунды быстрее них. Россияне также установили новый олимпийский рекорд. Теперь он составляет три минуты и 36,2 секунды.

Российская команда добилась права выступить в финале, ее соперниками станут представители Норвегии. Забег начнется в 11:47 по московскому времени.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля. Конькобежцы из сборной России на нынешних Играх завоевали одну бронзовую медаль. Третье место на 500-метровке смогла занять Ангелина Голикова.

