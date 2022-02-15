Российские артиллеристы отработали уничтожение танков «Рапирами»

Подразделения Северного флота (СФ) отработали уничтожение танков условного противника прямой наводкой. Артиллеристы отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота использовали самоходные гаубицы и противотанковые пушки. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

По сценарию учений подразделениям СФ предстояло остановить колонну бронетехники условного противника. Артиллеристы выполнили стрельбу из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и самоходных гаубиц 2С3М «Акация» по целям на дальности до трех километров. Каждый расчет получил по три артиллерийских выстрела.

Также артиллеристы поразили атакующую группу пехоты условного противника и безоткатное орудие на автомобильном шасси огнем пулемета ПКТ.

В маневрах приняли участие более 80 военнослужащих. Также артиллеристы задействовали около 20 единиц техники.

В феврале издание The Drive оценило эффективность применения МТ-12Р с радиолокационным прицельным комплексом 1А31 украинскими военными. В публикации The Drive отметили, что орудие советского производства может быть эффективным против устаревших образцов бронетехники.

Ранее российские и белорусские артиллеристы отработали уничтожение условного противника. Военные использовали самоходные гаубицы 2С3М «Акация» и реактивные системы залпового огня «Град».