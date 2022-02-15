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На Украине подсчитали убытки от паники вокруг «вторжения» России

В Раде заявили, что Украина теряет 3 миллиарда долларов в месяц из-за возможного вторжения

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

На Украине подсчитали убытки от паники вокруг возможного вторжения России — они составляют два-три миллиарда долларов ежемесячно. Об этом рассказал депутат Верховной Рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает ТАСС.

По его словам, Киев каждый месяц теряет деньги и больше не может брать в долг на иностранных рынках из-за высоких ставок. Арахамия добавил, что ситуацию усугубляет решение о переносе посольств ряда стран Запада из Киева во Львов. «Они должны понимать: когда кто-то решает передвинуть посольство во Львов, такая новость будет стоить экономике Украины несколько сотен миллионов долларов», — заявил депутат.

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31 января

Ранее стало известно, что власти США приняли решение о временном переводе своего посольства из Киева во Львов. Причиной такого решения послужило «драматическое ускорение наращивания российских сил» на границе с Украиной. По словам представителя государственного департамента США Неда Прайса, посольство вернется в Киев тогда, когда это будет безопасно.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал большой ошибкой переезд посольств и дипломатов на Западную Украину. Он отметил, что, если произойдет вторжение, то небезопасно будет не только в Киеве, но и по всей территории страны.

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Алиса Реброва
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