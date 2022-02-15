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Российский фондовый рынок закрылся ростом

Основные фондовые индексы выросли по итогам торгов 15 февраля

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Торги на Московской бирже во вторник, 15 февраля, закрылись ростом основных фондовых индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К вечеру вторника индекс Мосбиржи прибавил 3,13 процента, РТС вырос на 4,55 процента. Рост рынка отразил геополитическую обстановку: инвесторы позитивно оценили информацию о том, что подразделения Западного и Южного военного округов закончили учения и возвращаются в пункты базирования.

Курс доллара от TradingView

На фоне объявления Минобороны России о возвращении военных с учений курс рубля взлетел по отношению к основным валютам более чем на процент. К вечеру курс доллара достиг 75,79 рубля, курс евро — 86,05 рубля.

В плюсе оказались акции Сбера, «Газпрома», «Норникеля» и «Лукойла», которые прибавили от 0,53 до 4,87 процента за день. В ходе торгов взлетели и акции «Яндекса». После публикации отчетности бумаги прибавили 7 процентов. В красной зоне — бумаги «Алросы» (минус 0,87 процента) и «Новатэка» (минус 0,89 процента).

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Платон Щукин
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