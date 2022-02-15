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Акции «Яндекса» взлетели

Акции «Яндекса» подорожали на семь процентов на фоне публикации отчетности

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Акции российской IT-компании «Яндекс» взлетели в цене, подорожав на семь процентов на фоне публикации финансовой отчетности. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На момент публикации акции Yandex N.V., головной компании холдинга, зарегистрированной в Нидерландах, торговались по 3714,8 рубля. Таким образом, рост по сравнению с закрытием предыдущей сессии составил 7,12 процента. На пике рост равнялся восьми процентам, а цена доходила до 3749 рублей за бумагу.

YNDXRU Котировки акций от TradingView

Стремительный рост случился на фоне публикации финансовой отчетности «Яндекса» за четвертый квартал прошлого года и весь 2021 год. Согласно ему, выручка компании выросла за год на 63 процента — до 356,2 миллиарда рублей. Результат оказался выше собственного прогноза компании, который предполагал 340-350 миллиардов рублей выручки в 2021-м.

При этом компания получила чистый убыток в размере 14,7 миллиарда рублей, операционный — 13,3 миллиарда. EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизационных отчислений) равняется 13,3 миллиарда рублей.

Также «Яндекс» опубликовал прогноз на 2022 год. Согласно ему, общая выручка холдинга составит 490-500 миллиардов рублей, выручка сегмента «Поиск и портал», как ожидается, вырастет на 15-18 процентов по сравнению с уровнем 2021 года.

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Платон Щукин
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