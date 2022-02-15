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Курс рубля взлетел

Курс рубля вырос более чем на процент после заявления Минобороны

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

На фоне объявления Минобороны России о возвращении подразделений Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации курс рубля взлетел по отношению к основным валютам более чем на процент, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 11:26 доллар торгуется на уровне 75,5 рубля (минус 1,58 процента с начала дня), евро — 85,68 рубля (минус 1,38 процента). Это минимум с конца прошлой недели.

Российский фондовый рынок также ускорил рост. Индекс Мосбиржи достиг 3575,26 пункта (плюс 2,7 процента с начала основной сессии), индекс РТС — 1491,34 пункта (плюс 4,58 процента).

Курс доллара от TradingView

Все «голубые фишки» Мосбиржи демонстрируют рост. Лидерами являются Ozon (плюс 4,74 процента, до 1544 рубля), «Яндекс» (плюс 4,13 процента, до 3614,8 рубля) и «Сургутнефтегаз» (плюс 3,75 процента, до 36,21 рубля).

Заявление о возвращении части российских сил в места постоянной дислокации с учений было воспринято участниками рынка как явный сигнал о снижении геополитической напряженности.

До этого участившиеся сообщения о скором нападении России на Украину заставляли инвесторов выводить средства из рублевых активов. На выходных американские СМИ назвали 16 февраля датой начала агрессии. На этом фоне десятки иностранных государств рекомендовали гражданам покинуть Украину и вывезли часть дипломатического корпуса. Кроме того, Украина начала терять авиатрафик. Россия подобные планы отрицает.

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Платон Щукин
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