Брестский мир, который был подписан РСФСР и Центральными державами в 1918-м, на самом деле «похабный». Так о нем отозвался Владимир Ленин, но в 2022 году мыслить такими категориями нельзя. Об этом заявил News.ru член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Николай Сванидзе, оценивая колонку бывшего помощника главы государства Владислава Суркова.

Накануне Сурков опубликовал колонку о том, что России «тесно и скучно» в границах «похабного» Брестского мира. Он считает, что в будущем Россию ждет много геополитики, так как оставаться в таких границах немыслимо.

По мнению Сванидзе, развал империи — объективность, с которой следует считаться. «Сейчас просто совпадение по границам. Апеллировать понятиями столетней давности не есть правильно», — сказал он.

Член СПЧ призвал решать внутренние проблемы России, а не «переводить стрелки на международные дела».

Места в стране «более, чем достаточно», однако «куда ни ткни — одни проблемы», подчеркнул Сванидзе.

Политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в беседе с «Лентой.ру» подчеркивал, что колонка бывшего помощника президента России направлена на то, чтобы обозначить поддержку территориальной политике России.

Ранее в США называли датой «вторжения» России на Украину и 15 февраля, об этом сообщало со ссылкой на источники американское агентство Bloomberg. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эта дата станет днем провала западной пропаганды войны.