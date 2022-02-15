Сурков заявил о тесноте и скуке в границах «похабного» Брестского мира

Если сравнить современную карту европейской части России с картой, утвержденной Брестским миром, то заметно, что западная граница нынешней России почти совпадает с утвержденной после германского ультиматума. Об этом в колонке для «Актуальных комментариев» написал бывший помощник президента России Владислав Сурков. По его мнению, в границах такого мира России «тесно, скучно и неловко».

Он напомнил, что в феврале 1918 года состоялось заседание ЦК партии большевиков, на котором было утверждено решение о заключении мира с Германией, этот договор заранее получил в прессе название «похабный». «И действительно, мир получился прямо оскорбительный. По его условиям Россия отказывалась от огромных прежде принадлежавших ей территорий Прибалтики, Белоруссии, Украины. Западная граница откатилась далеко на восток, задвинув страну в пределы допетровских, можно даже сказать, доромановских времен. Похабнее некуда», — отметил Сурков.

Бывший помощник президента также подчеркнул, что договор был отменен не Россией, а ее союзниками в том же 1918 году. После этого были возвращены утраченные земли. «Но геополитические процессы медлительны, их результаты не сразу проступают из-под нагромождений ошеломляющих событий. Распад России, начавшийся в 17-18 годах прошлого века и как будто остановленный коммунистическим государством ценой колоссальных жертв, на самом деле не прекратился», — написал Сурков.

По его словам, спустя много лет Россия вернулась к границам «похабного мира», не проиграв войны и не заболев революцией. «Какой-то смешной перестройки, какой-то мутной гласности хватило, чтобы лоскутная советская империя расползлась по швам. Значит, фатальная уязвимость была встроена в систему», — отметил он.

Сурков считает, что дальше Россию ждет много геополитики.

Как же иначе, если тесно и скучно, и неловко... и немыслимо оставаться России в границах похабного мира. Мы за мир. Разумеется. Но не за похабный. За правильный Владислав Сурков бывший помощник президента России

В ноябре 2021 года Сурков написал колонку о неизбежности роста хаоса в любой социальной системе, вне зависимости от государственного строя и правителей. Он предупредил, что вытеснение таких явлений в зону умолчания, своего рода идеология молчания, грозит повторением ситуации 1980-х и 1990-х годов.