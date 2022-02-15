Слова Суркова о тесноте в границах «похабного» Брестского мира разъяснили
Колонка бывшего помощника президента России Владислава Суркова направлена на то, чтобы обозначить поддержку территориальной политике России, считает политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».
Особенно важно, отметил Абзалов, что статья со словами о тесноте в границах Брестского мира вышла накануне 16 февраля. Этот день в США назвали датой «вторжения» России на Украину. «Во-первых, это попытка представить позицию Российской Федерации перед 16 февраля. Также это попытка вернуться в повестку, в политическую обойму», — поделился политолог.
Таким образом Сурков посылает сигнал политической системе, считает Абзалов. По его словам, бывший помощник президента показывает, что необходимо придерживаться определенных позиций насчет событий, которые сейчас разворачиваются в мире.
Сурков опубликовал колонку о том, что России «тесно и скучно» в границах «похабного» Брестского мира. Он считает, что в будущем Россию ждет много геополитики, так как оставаться в таких границах немыслимо.
Ранее в США называли датой «вторжения» России на Украину и 15 февраля, об этом сообщало со ссылкой на источники американское агентство Bloomberg. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эта дата станет днем провала западной пропаганды войны.