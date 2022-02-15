Российского офицера осудили условно за суицид бойца после избиения

В Воронеже российского офицера осудили на четыре года условного срока за избиение бойца, после которого тот совершил суицид. При этом прокуратура запрашивала семь лет колонии. Об этом во вторник, 15 февраля, в своем Telegram-канале сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Суд счел недоказанным, что капитан Дмитрий Прохоров применял насилие в отношении рядового, повлекшее тяжкие последствия, и учел явку с повинной как смягчающее обстоятельство — хотя осужденный офицер неоднократно от нее отказывался и своей вины не признавал.

Адвокат Руслан Банников, представляющий интересы потерпевшей стороны, намерен обжаловать приговор, добавил Чиков.

В феврале 2019 года Прохоров распивал алкоголь на территории полигона «Погоново». В какой-то момент он заметил пропажу из его машины двух ящиков с водкой. Мужчина поднял спавшего рядом 19-летнего рядового Степана Цымбала и приказал вернуть пропажу. Не имевший отношения к исчезновению водки солдат предложил денег взамен, но капитан отказался.

Позже Цымбал был найден мертвым в одной из палаток полигона. На голове у него был пластиковый пакет, обмотанный клейкой лентой вокруг шеи, а руки связаны скотчем. Позже эксперты определили, что таким образом 19-летний солдат покончил с собой. Однако затем следствие установило, что срочника могло толкнуть на этот шаг поведение командира.

Было возбуждено дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий») УК РФ.