Обвинявшийся Зеленским в подготовке переворота олигарх прибыл в Донбасс

Украинский олигарх Ринат Ахметов, обвинявшийся президентом Владимиром Зеленским в причастности к подготовке госпереворота, прибыл в город Мариуполь, расположенный недалеко от линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает издание «НВ».

Пресс-секретарь Ахметова опубликовала в соцсетях его фотографию в Мариуполе вместе с другим акционером группы «Метинвест», депутатом Вадимом Новинским. В Мариуполе находится два их металлургических комбината.

«Мы будем сюда инвестировать и душу, и сердца, и средства для того, чтобы жителям города было очень хорошо», — цитирует Telegram-канал Klymenko Time заявление Ахметова.

13 февраля «Украинская правда» сообщила, что после заявлений США о скором российском вторжении Ахметов и другие олигархи покинули Украину. Зеленский назвал отъезд бизнесменов приговором для них. После этого в пресс-службе Ахметова заявили, что 16 февраля он приедет в Мариуполь.