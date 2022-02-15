Богатейший олигарх Украины приедет в Мариуполь после слов Зеленского о приговоре

Покинувший Украину бизнесмен Ринат Ахметов 16 февраля отправится в граничащий с Донбассом Мариуполь. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в его пресс-службе.

13 февраля самолет Ахметова вылетел из Украины. Кроме него, на фоне сообщений о готовящемся «вторжении» России страну покинули еще несколько олигархов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал приговором для олигархов их срочный отъезд из страны на фоне угрозы российской агрессии. Он рассказал, что на Украине сейчас есть «большая проблема с олигархами», которые спешно покидают страну. «Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали», — сказал он. Глава государства призвал бизнесменов вернуться на Украину, к своим предприятиям и людям, которые работают на них и на государство. Зеленский также осудил депутатов, которые также решили выехать из страны на фоне «российской угрозы». Президент дал им 24 часа, чтобы вернуться на Украину, иначе руководству придется «сделать выводы».

12 февраля издание Politico сообщило, что Байден назвал 16 февраля датой вторжения на Украину, которое якобы готовит Россия. Вашингтон предупредил своих союзников, что непосредственному наступлению будут предшествовать шквал ракетных ударов и кибератаки. Позднее представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что американское военное ведомство не располагает информацией или доказательствами, которые могли бы подтвердить начало вторжения России на территорию Украины в этот день.

По данным Forbes, Ахметов является самым богатым гражданином Украины, его состояние с оценивается в 7,6 миллиарда долларов.