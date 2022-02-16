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Жулин одним словом отреагировал на прокат Валиевой в короткой программе на ОИ

Александр Жулин заявил, что гордится Камилой Валиевой после короткой программы на ОИ-2022

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российский тренер Александр Жулин оценил прокат Камилы Валиевой в короткой программе на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Он высказался в Instagram.

«Гордимся!» — заявил специалист. Он также опубликовал коллаж из фотографий с российской спортсменкой, сделанных сразу после выступления.

В короткой программе Валиева сделала ошибку при выполнении тройного акселя, набрала 82,16 балла и стала лидером. На втором месте с 80,20 балла расположилась ее соотечественница Анна Щербакова. Тройку сильнейших замыкает японка Каори Сакамото (79,84).

В допинг-пробе Валиевой от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 14 февраля CAS снял временное отстранение со спортсменки. При этом МОК отказался проводить церемонию награждения в случае попадания Валиевой на подиум в личном турнире. До окончания разбирательств с фигуристкой медали не получат и российские фигуристы, выигравшие командный турнир в Пекине.

Алексей Гусев
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