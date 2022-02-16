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Большунов прокомментировал бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине

Большунов отметил, что лыжники сборной России вышли на командных спринт Игр уставшими
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Marko Djurica / Reuters

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал итоги командного спринта на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

25-летний спортсмен отметил, что у российской сборной не было времени на полноценное восстановление из-за того, что пауза между полуфиналом и финалом была небольшой. «У соперников было время перевести дыхание, чего мы были лишены. Мы вышли в финал более уставшими, чем норвежцы или французы», — добавил он.

В беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс» Большунов объяснил, почему не подошел к Терентьеву сразу после финиша гонки. По словам лыжника, он оделся и взял рюкзак, когда партнеры по команде финишировали. После соревнований он подошел к Терентьеву и поблагодарил его. «Если я сразу не попал в кадр, не надо делать выводов», — подчеркнул спортсмен.

Ранее 16 февраля российские лыжники завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде. Отечественную команду представляли Большунов и Александр Терентьев. Победителями стали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Вторыми финишировали Ийво Нисканен и Йони Мяки из Финляндии.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают на Играх под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Николай Костюков
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