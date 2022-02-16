Российские лыжники завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине

Российские лыжники завоевали бронзу в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

За отечественную команду выступили Александр Большунов и Александр Терентьев. Они отстали от лидеров на 4,29 секунды. Золото выиграли норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо. Серебро — у финнов Ийво Нисканена и Йони Мяки, которые отстали от победителей на 2,46 секунды.

Ранее 16 февраля российские лыжницы завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде-2022. В составе команды выступили Юлия Ступак и Наталья Непряева. Лыжницы уступили 0,71 секунды победительницам из Германии Катарине Хенниг и Виктории Карл. Серебро — у шведок Майи Дальквист и Йонны Сундлинг.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

