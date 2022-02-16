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Российские лыжницы завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде в Пекине

Российские лыжницы Ступак и Непряева завоевали бронзу в командном спринте на Олимпиаде

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские лыжницы завоевали бронзу в командном спринте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В составе сборной России выступали Юлия Ступак и Наталья Непряева. Лыжницы уступили 0,71 секунды победительницам из Германии Катарине Хенниг и Виктории Карл. Серебро — у шведок Майи Дальквист и Йонны Сундлинг, которые отстали от лидеров на 0,17 секунды.

13 февраля мужская команда завоевала золото в эстафете на Играх в Пекине. Сборную представили Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

12 февраля Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова стали олимпийскими чемпионками в эстафете. Таким образом, российские лыжники впервые в истории сделали золотой дубль на Играх.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).

Дарья Коршунова
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