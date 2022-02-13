Российские лыжники впервые в истории сделали золотой дубль на Олимпиаде

Российской сборной по лыжным гонкам удалось выиграть две эстафеты на Олимпиаде в Пекине, что стало первым золотым дублем для команды в истории. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

До этого такой результат показывали только советские спортсмены. В 1972 году на Олимпиаде в Саппоро сборная СССР по лыжным гонкам дважды становилась сильнейшей в эстафетах.

Ранее 13 февраля российские лыжники завоевали золото в эстафете на Играх в Пекине. Это достижение также стало историческим: до этого в данной дисциплине отечественные спортсмены выигрывали золотую награду на зимних Играх в 1980 году.

Александр Большунов, благодаря успеху в эстафете, стал двукратным олимпийским чемпионом. Также сборную представляли Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.