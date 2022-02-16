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Спорт

Российский врач прокомментировал допинг-пробу Валиевой

Врач Беляевский заявил, что комбинация триметазидина с другими препаратами не имеет смысла

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Спортивный врач Валентин Беляевский в интервью ТАСС прокомментировал сообщение американского антидопингового агентства о том, что в допинг-пробе российской фигуристки Валиевой нашли три препарата для сердца. По его словам, комбинация триметазидина с другими препаратами не имеет смысла.

«Использование гипоксена и L-карнитина в спортивной медицине довольно часто встречается. Это одни из самых, можно сказать, популярных веществ. Но гипоксен именно сейчас уже не применяется, это старый советский препарат, он бесполезен», — сказал Беляевский.

Врач пояснил, что L-карнитин является популярной спортивной добавкой, которая не влияет на результат. «Можно хоть литрами его пить, ничего не произойдет. Спортсменам дают достаточно большие витаминные комплексы для поддержания», — отметил специалист.

Использование этих препаратов в связке, по словам Беляевского, не имеет никакого смысла. Он назвал гипоксен, который также выявили в тесте спортсменки, «старьем, которое использовали в 90-х годах».

«Если мне какой-то спортсмен говорит, что применяет гипоксен, то это показатель того, что ему посоветовал это какой-нибудь 60-летний тренер. Он вообще не работает, по препарату нет никаких клинических исследований, его можно пачками есть - это бесполезно. Я не слышал, чтобы его с чем-то комбинировали, особенно с триметазидином», — заявил Беляевский.

Специалист подчеркнул, что российская фигуристка может употреблять разрешенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препараты.

Ранее NYT сообщил, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли три препарата для улучшения работы сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости. По словам главы организации Трэвиса Тайгарта, в допинг-пробе 15-летней спортсменки обнаружили триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из них только триметазидин входит в список запрещенных для спортсменов препаратов.

Марина Совина
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