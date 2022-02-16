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Спорт

В допинг-пробе Валиевой нашли три перпарата для сердца

NYT пишет, что в допинг-пробе Валиевой нашли 3 препарата для повышения выносливости

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли три препарата для улучшения работы сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости. Об этом пишет The New York Times cо ссылкой на американское антидопинговое агентство.

По словам главы организации Трэвиса Тайгарта, в допинг-пробе 15-летней спортсменки обнаружили триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Из них только триметазидин входит в список запрещенных для спортсменов препаратов.

«Это тройная комбинация веществ, два из которых разрешены, а одно — нет. По-видимому, они направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода», — заявил Тайтгарт.

Ранее 15 февраля сотрудник МОК Освальд заявил, что триметазидин мог оказаться в организме 15-летней Валиевой через продукт, который употреблял ее дедушка. Как он отметил, этот аргумент сыграл в пользу фигуристки на слушании по ее делу о допинге в Спортивном арбитражном суде.

Марина Совина
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