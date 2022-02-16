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В парламенте Казахстана назвали причину отсутствия дочери Назарбаева

В парламенте Казахстана заявили, что Дарига Назарбаева все еще в отпуске

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В мажилисе (нижней палате парламента) Казахстана назвали причину отсутствия на заседаниях старшей дочери первого президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

16 февраля Дарига Назарбаева снова не пришла на пленарное заседание. Она не появлялась в мажилисе с начала января, когда в Казахстане вспыхнули массовые протесты, участники которых требовали ухода ее отца из политики.

«Депутат все еще в отпуске без сохранения заработной платы», — заявили в пресс-службе нижней палаты.

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Ранее помощница Назарбаевой сообщила, что она до конца января находится в отпуске, поскольку проходит реабилитацию после перенесенного коронавируса. Дочь экс-президента исключили из состава политсовета правящей партии «Нур Отан». Коллеги призвали ее подать в отставку, поскольку сложившуюся в Казахстане авторитарную систему напрямую связывают с ее именем.

Сам Назарбаев во время массовых беспорядков также не появлялся на публике, после чего выступил с обращением, в котором назвал себя пенсионером. Экс-президент был официально лишен нескольких постов.

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София Сарджвеладзе
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В парламенте Казахстана назвали причину отсутствия дочери Назарбаева
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