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Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Греции летом

Российским туристам рассказали о дефиците мест в отелях Греции в летнем сезоне

Фото: Shutterstock

Эксперты туристической отрасли предупредили российских туристов о дефиците мест в отелях Греции в летнем сезоне. Об этом пишет информационный портал Tourdom.

«На европейских рынках ранние бронирования туров в Грецию на летний сезон 2022 года сейчас превышают показатели допандемийного 2019 года», — рассказал руководитель Tez Tour Greece Димитрис Харитидис и добавил, что наибольшее количество заявок поступает из Германии, Великобритании, Франции, Швейцарии, стран Прибалтики и Румынии.

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По словам специалиста, на фоне повышенного спроса наблюдается дефицит мест в ряде востребованных гостиниц республики. При этом указано, что одни объекты размещения сохранили тарифы на уровне 2021 года, другие — подняли на 3-5 процентов.

«За последние несколько месяцев издержки гостиниц существенно выросли — в Греции на 54 процента подорожала электроэнергия, растут расценки на газ и другие коммунальные платежи, — отметили эксперты туротрасли. — Поэтому отельерам остается только сводить к минимуму количество спецпредложений — скидки анонсируются нечасто».

Ранее в феврале стало известно, что оптимальная стоимость билетов в Грецию на майские праздники с отправлением из Москвы начинается от 25 тысяч рублей. Так, перелет Москва — Салоники с вылетом 30 апреля и возвращением 7 мая обойдется путешественникам в 25,2 тысячи рублей, за тариф с багажом (до 23 килограммов) придется доплатить еще 6,9 тысячи рублей.

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Валентина Процкова
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