Россиянам назвали способную заменить мясо еду

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Ura.ru назвал альтернативу привычному россиянам мясу, при которой сохранятся все необходимые для организма питательные вещества.

«У человека есть набор продуктов, которые он готов употреблять без отвращения. Но они у разных народов не совпадают. Например, мы едим ракообразных и находим их весьма деликатесными. Но это те же членистоногие, что и насекомые. Где-то так едят паукообразных, личинки насекомых или самих насекомых. В таком белке довольно мало жира. Может, это делает его более диетическим. Насекомые могут заменить мясо без потерь в диетическом плане», — заявил он.

Диетолог отметил, что человек способен получить белок, употребляя гораздо более привычную еду. Белок членистоногих по своему качеству ни чем не отличается от белка, получаемого, например, от филе птицы или рыбы. Есть насекомых, по его мнению, стоило бы не из-за каких-либо их полезных свойств, а для того, чтобы имелась возможность прокормить большое население Земли.

Ранее Гинзбург назвал запрещенную во время пандемии пищу: к ней он отнес богатые сахаром продукты, жареное мясо и холодные напитки, включая молочные и кисломолочные напитки из холодильника. Он призвал отказаться от их употребления и обратить внимание на их физические свойства.