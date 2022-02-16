Надругавшегося над трупами россиянина отправят на принудительное лечение

В Красноярском крае отправят на принудительное лечение россиянина, который повредил скальпелем тела четырех умерших в морге. Об этом сообщает РИА Новости.

Установлено, что в ноябре 2021 года житель Минусинска был в поселке Курагино. В МВД отметили, что он проник в районный судебный медицинский отдел и надругался над трупами, после чего сбежал с места происшествия.

Как позднее уточнили в полиции, мужчина попал в морг, когда искал ночлег. Там он обнаружил скальпель, которым повредил тела. Россиянина задержали через несколько часов.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. Его направят на лечение в психиатрическую больницу.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина убил оппонента по судебному спору недалеко от здания Арбитражного суда. После очередного заседания мужины сели в машину потерпевшего, чтобы поговорить. Внезапно обвиняемый достал нож и несколько раз ударил знакомого в грудь и живот. Его было решено отправить на принудительное лечение.