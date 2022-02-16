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Кулеба потребовал экстренно провести заседание Совета ОБСЕ из-за России

МИД Украины захотел провести заседание Постоянного совета ОБСЕ из-за «военных действий» РФ
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: John Macdougall / DPA / Globallookpress.com

Украина требует экстренного проведения совместного специального заседания Постоянного совета ОБСЕ по вопросам безопасности из-за «военных действий» России на общей границе. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

По его словам, необходимость такого заседания вызвана отказом Москвы участвовать во встрече в рамках Венского документа и отчитываться о перемещении своих войск. Дипломат полагает, что такой шаг поможет «снизить напряженность», которая возникла в регионе на фоне маневров российских вооруженных сил.

«В очередной раз призываем РФ ответить на правомерные беспокойства государств-подписантов», — написал Кулеба. Глава МИД также захотел получить от российской стороны факты, которые подтвердили бы ее заявления о возвращении военных частей в места постоянной дислокации.

Украина запросила встречу с Россией и странами-участницами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов 14 февраля. Глава МИД пояснил, что Москву попросят представить детальный ответ относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и в Крыму.

В ответ на этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что за напряженность в регионе в первую очередь несут ответственность Вооруженные силы Украины (ВСУ). «Еще раз хочу повторить, что речь идет о перемещениях российских войск на территории Российской Федерации», — указал он.

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Михаил Кириллов
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