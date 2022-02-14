Украина запросила встречу с Россией в течение 48 часов

Украина запросила встречу с Россией и странами-участницами Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов для обсуждения передислокации российских войск вблизи украинских границ, поскольку не получила ответ на ранее поданный запрос. Об этом сообщил в Twitter глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения ее усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

Запрос Украины к России

11 февраля Кулеба заявил, что Киев запросил у Москвы разъяснения по поводу ее военной деятельности и дал 48 часов на ответ. Глава МИД пояснил, что Россию попросили предоставить детальный ответ относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и в Крыму.

Министр указал, что Москва должна указать точные районы маневров, количество военных формирований и типы вооружений. Он сослался на нормы международного права, в частности Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности для созыва чрезвычайной встречи.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица обратился к генсеку организации и всем ее странам-членам с призывом осудить действия России по блокаде судоходных участков Черного и Азовского морей из-за военных учений. Президент Украины Владимир Зеленский назвал психологическим давлением скопление российских войск, которое, по его словам, имеет место на границе с республикой.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об опасности военного вторжения России. Москва отвергает обвинения в агрессивных намерениях.

Зачем Венский документ нужен Западу

Доктор военных наук, аналитик Константин Сивков в беседе с РЕН ТВ рассказал, что чего Венский документ нужен Западу. По его словам, это повод оправдать санкции против Москвы, которые могут быть введены до якобы готовящегося «вторжения» на Украину.

Специалист пояснил, что документ определяет меры по повышению взаимного доверия и безопасности, которые страна имеет право предпринять в случае, если ощущает угрозу от соседнего или любого другого государства, чем и воспользовался Киев.

Аналитик пояснил, что вводится термин «необычная военная активность», после чего государство имеет право подать формальный запрос о характере военной деятельности у своих границ. После этого может быть собрано совещание с привлечением других стран-участниц Венского документа, на котором будут обсуждаться эти угрозы и меры реагирования.

Фактически Венский документ в данном конкретном случае решено применить для того, чтобы обосновать либо развертывание санкций в отношении РФ без начала военных действий, либо для обоснования принятия так называемых контрмер Украины в отношении РФ и других государств Константин Сивков Военный аналитик

Сивков также полагает, что совещания в рамках Венского документа могут стать поводом для увеличения поставок оружия на Украину, в том числе боеприпасов, противотанковых и зенитных ракетных комплексов, систем реактивного огня, вплоть до введения войск НАТО на территорию страны.

Ранее, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора попросил у американского коллеги Джо Байдена военную и финансовую поддержку для Киева.

Украина приняла уже 17 самолетов с американской помощью быстрого развертывания, предназначенной для «усиления обороны страны». В том числе США поставили государству противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Европа хочет диалога с Россией через Киев

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что Украина призвала к встрече со странами-участницами Венского документа по инициативе Европейского союза (ЕС) и стала посредницей между Брюсселем и Москвой. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат отметил, что члены Евросоюза, которые не приняли всерьез предложения России по гарантиям безопасности, хотели бы вернуться к переговорам, не рассчитывая на США.

Именно сейчас, учитывая настойчивость со стороны России, эти страны поняли серьезность наших намерений по обеспечению глобальной безопасности и что РФ не отступит, ОБСЕ ищет причину вновь вернуться к разговору и выдать какой-то более серьезный ответ на российские запросы Адальби Шхагошев Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал ответ Западу по гарантиями безопасности. После разработки документ отправят в Вашингтон и Брюссель, сообщил он. Глава государства считает, что США и НАТО проигнорировали озабоченности России по гарантиям безопасности и оставили без внимания главные тревоги Москвы.

