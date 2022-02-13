На Украину прибыли самолеты с военной помощью от США

Два самолета с военной помощью от Соединенных Штатов прибыли на Украину в воскресенье, 13 февраля, говорится в сообщении посольства США в Киеве в Twitter.

Таким образом, Украина приняла уже 17 самолетов с американской помощью быстрого развертывания, предназначенной для «усиления обороны страны».

«Эта часть помощи на 200 миллионов — боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы — вместе с Украиной», — говорится в сообщении.

Ранее другие два самолета с американским вооружением прибыли в Киев, они доставили, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.

12 февраля Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из накачки Украины Западом вооружениями и инструкторами можно сделать вывод, что США и Великобритания, видимо, знают о неких готовящихся силовых акциях, способных усложнить ситуацию.

