Песков заявил о масштабном перемещении военных на Украине

На Украине, а именно на линии соприкосновения в Донбассе идет не менее масштабное перемещение военных, чем в России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова 14 февраля приводит РИА Новости.

Ранее представители самопровозглашенных республик Донбасса назвали возможный сценарий наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае обострения конфликта. Замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что украинские войска скапливаются на трех направлениях: донецком, горловском и южном.