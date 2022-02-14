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Песков заявил о масштабном перемещении военных на Украине

Представитель Кремля Песков: в Донбассе идет масштабное перемещение военных

Фото: Алексей Никольский / Reuters

На Украине, а именно на линии соприкосновения в Донбассе идет не менее масштабное перемещение военных, чем в России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова 14 февраля приводит РИА Новости.

Ранее представители самопровозглашенных республик Донбасса назвали возможный сценарий наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае обострения конфликта. Замначальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что украинские войска скапливаются на трех направлениях: донецком, горловском и южном.

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Алина Гончарова
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