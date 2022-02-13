В ДНР заявили о наращивании Украиной сил и техники в Донбассе

Глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что Киев наращивает силы и количество военной техники в Донбассе. Он подчеркнул, что нужна полная готовность со стороны региона, передает РИА Новости.

По словам Пушилина, разведка и все данные говорят, что стягивание личного состава и техники идет по нарастающей со стороны Украины.

«Со стороны западных стран продолжается поставка вооружений. К сожалению, все "горячо". Соответственно, с нашей стороны нужна полная готовность», — подчеркнул глава ДНР.

11 февраля сообщалось, что замначальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о переброске в Донбасс украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

12 февраля в ЛНР также заявили, что Киев размещает бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, на границе с ДНР и ЛНР Украина сосредоточила половину личного состава.

