Евросоюз потратит 6 миллиардов евро на аналог OneWeb

Евросоюз потратит 6 миллиардов евро на аналог британской системы OneWeb, сообщает Bloomberg, ссылаясь на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Из бюджета ЕС на проект будет выделено 2,4 миллиарда. Остальные средства должны поступить из стран Евросоюза и европейских промышленных групп. «Это имеет первостепенное значение с точки зрения нашего стратегического и технического суверенитета», — сказал Бретон.

В феврале ракета «Союз-СТ-Б» с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру.

В январе Space24 сообщило, что в середине декабря прошлого года компании Airbus и OneWeb подписали партнерское соглашение о предоставлении услуг спутниковой связи на низкой околоземной орбите в интересах военных в Европе.