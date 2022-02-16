Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пушков назвал слухи о российском вторжении новой «пробиркой Пауэлла»

Сенатор Пушков заявил, что казус со вторжением на Украину останется в истории фейков
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: пресс-служба Совета Федерации

Вторжение России на Украину, так и не начавшееся 16 февраля, несмотря на заявления западных СМИ, войдет в историю мировой политики наравне с пробиркой Колина Пауэлла. Об этом заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, который назвал произошедшее «глобальным казусом».

По его словам, в формировании слухов об агрессии России принимали участие крупные медиа и ведущие западные политики. В результате получившаяся информационная кампания против Кремля стала «монументальным политическо-медийным фейком» после медийной атаки на Ирак перед вторжением США, отметил член Совфеда.

«В странном, мягко говоря, свете выставили себя все: разведка США с ее в очередной раз ложными данными, президент США, который эти данные озвучил, его помощник и аппарат, которые настаивали на неминуемости вторжения, Борис Джонсон, который, по пафосному выражению "Daily mail", "лихорадочно спасал мир", хотя этого никто не заметил», —заявил Пушков.

12 февраля президент США Джо Байден назвал своим союзникам 16 февраля днем начала российского вторжения на Украину. Позже британская газета The Sun указала точное время и дату вторжения. Полномасштабная операция, по данным издания, должна была начаться в 4:00 по московскому времени (3:00 по киевскому) 16 февраля. Однако после того как вторжение не случилось, издание переписало статью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине
Московские косметологи убедили женщину взять кредит в 660 тысяч рублей
Прибывший из Средней Азии мужчина ранил ножом двоих полицейских в Москве
Российские корабли вступили в бой с условным противником
Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Греции летом
Пушков назвал слухи о российском вторжении новой «пробиркой Пауэлла»
Заподозренного в госизмене россиянина отправили в СИЗО
Siri случайно раскрыла новый гаджет Apple
Украинский атташе посетил российско-белорусские военные учения
Врач оценил вред от найденной в пробе Валиевой комбинации препаратов для сердца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.