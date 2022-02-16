Пушков назвал слухи о российском вторжении новой «пробиркой Пауэлла»

Вторжение России на Украину, так и не начавшееся 16 февраля, несмотря на заявления западных СМИ, войдет в историю мировой политики наравне с пробиркой Колина Пауэлла. Об этом заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, который назвал произошедшее «глобальным казусом».

По его словам, в формировании слухов об агрессии России принимали участие крупные медиа и ведущие западные политики. В результате получившаяся информационная кампания против Кремля стала «монументальным политическо-медийным фейком» после медийной атаки на Ирак перед вторжением США, отметил член Совфеда.

«В странном, мягко говоря, свете выставили себя все: разведка США с ее в очередной раз ложными данными, президент США, который эти данные озвучил, его помощник и аппарат, которые настаивали на неминуемости вторжения, Борис Джонсон, который, по пафосному выражению "Daily mail", "лихорадочно спасал мир", хотя этого никто не заметил», —заявил Пушков.

12 февраля президент США Джо Байден назвал своим союзникам 16 февраля днем начала российского вторжения на Украину. Позже британская газета The Sun указала точное время и дату вторжения. Полномасштабная операция, по данным издания, должна была начаться в 4:00 по московскому времени (3:00 по киевскому) 16 февраля. Однако после того как вторжение не случилось, издание переписало статью.