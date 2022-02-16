В России отложили «жесткий» эксперимент для компаний

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине. Согласно внесенным изменениям, старт проекта отложен на полгода — на 1 сентября 2022 года, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперимент задуман российским правительством как испытание так называемого «жесткого» сценария регулирования для компаний, который подразумевает введение квот на выбросы и штрафы за их превышение. На Сахалине планируется инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, а также квотирование выбросов для крупных эмитентов.

Эксперимент должен был начаться 1 марта 2022 года. Замглавы Минэкономики Илья Торосов объяснил перенос старта проекта подготовкой подзаконных актов, которые в том числе будут регулировать методику определения размеров квот, а также правила расчета и взимания платы за их превышение. «Мы получили много предложений от бизнеса — их необходимо учесть», — отметил Торосов.

В ходе эксперимента Сахалин должен достичь углеродной нейтральности к концу 2025 года. Для этого регион переводят с угля на газ, а также собираются повысить долю безвредного для экологии транспорта до 50 процентов. Планируется также увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергосистеме региона с 0,5 до 28 процентов.

Компании должны будут предоставлять расширенную углеродную отчетность, на основе которой им будут устанавливаться квоты по выбросам. Ко второму чтению законопроект доработали: процедура выделения квот потребует также общественного обсуждения и урегулирования возможных разногласий. Установлены и сроки выдачи квот: они будут получены компаниями к 1 октября 2023 года. За превышение выделенных квот предусмотрена плата.

О возможном переносе старта эксперимента «Ленте.ру» сообщили ранее в феврале. По словам источника, знакомого с ходом обсуждения проекта в Правительстве России, планы могут еще не раз измениться в процессе подготовки и реализации эксперимента, поскольку изначально была поставлена очень амбициозная задача.