В России задумали отложить «жесткий» эксперимент для компаний

Власти задумали отложить начало проведения эксперимента по климатическому регулированию на Сахалине, рассказал «Ленте.ру» источник, знакомый с ходом обсуждения реализации эксперимента в Правительстве России. Ко второму чтению в Госдуме законопроекта по введению углеродного регулирования на Сахалине могут быть сделаны поправки, сдвигающие срок вступления закона в силу на полгода — с 1 марта на 1 сентября 2022 года. Решение, по экспертным оценкам, вполне ожидаемо — проект еще не раз изменится в процессе подготовки и реализации, поскольку задача изначально ставилась очень амбициозная.

В первом чтении Госдума приняла законопроект об установлении на Сахалине эксперимента по ограничению выбросов 21 декабря 2021 года. Эксперимент позволит испытать так называемый «жесткий» сценарий регулирования для компаний, который подразумевает введение квот на выбросы и штрафы за их превышение. Суть проекта — определить оптимальный механизм учета загрязнений. Принятая в первом чтении версия законопроекта предоставляет остальным субъектам России право присоединяться к эксперименту по собственной инициативе.

1 сентября может стать новой датой начала сахалинского эксперимента

Собеседник «Ленты.ру» объяснил возможную отсрочку тем, что российский бизнес сделал по законопроекту много предложений, которые необходимо рассмотреть к началу эксперимента. Минэкономразвития, курирующему проект, предстоит подготовить более 10 подзаконных актов. Документы будут регулировать методику определения размеров квот на выбросы и правила расчета и взимания платы за их превышение, а также определят организации, которые подпадут под новое регулирование.

Ошибки недопустимы

По словам источника, одной из причин переноса сроков стала необходимость установить четкие критерии для присоединения регионов к эксперименту, чтобы не допустить бесконтрольного введения жесткого регулирования. Такое предложение поступило от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), и в Минэкономразвития поддержали предложенный бизнесом ответственный подход к допуску регионов в эксперимент. Организация уже заявляла о том, что считает преждевременным расширение действия сахалинского эксперимента по торговле углеродными единицами на другие регионы — на съезде РСПП с участием президента Владимира Путина такую позицию выражал член правления союза Игорь Нечаев, сообщал «Интерфакс».

«Согласились, что преждевременно отдавать решение о включении в эксперимент самим регионам или кому бы то ни было. Критерии вхождения должны быть разработаны Минэкономразвития. Есть поручение проработать этот вопрос», — заявил источник. При этом срок достижения Сахалином углеродной нейтральности, по словам источника, останется прежним — конец 2025 года, что соответствует поручению президента. Источник выразил обеспокоенность тем, что если первый отчетный период сдвинется, то квоты на выбросы для компаний будут утверждены и начнут действовать только в 2025 году. Непроработанный механизм может навредить работе российского бизнеса.

Останется всего год на обкатку этой системы до истечения закрепленного президентом срока. Это очень мало, чтобы понять насколько система квотирования будет безболезненна для бизнеса в разных регионах, для принятия решения о введении такого сценария на федеральном уровне. Ведь цель эксперимента — не собрать побольше штрафов с бизнеса источник, знакомый с ходом обсуждения реализации эксперимента в Правительстве

Заместитель руководителя экономического департамента в Институте энергетики и финансов Сергей Кондратьев считает отсрочку начала эксперимента вполне объяснимой. В отличие от европейских стран, которые начали вводить элементы углеродного регулирования еще в 90-е годы, Россия старается наладить эту систему в максимально сжатые сроки.

«Изначально это была очень амбициозная заявка — у нас не было такого опыта, нормальной нормативной базы. (…) Такого рода задержки достаточно объяснимы и естественны — правильно с самого начала принять всю законодательную базу, предварительно обсудив ее с бизнесом и региональными властями, и лишь потом проводить сам эксперимент, чтобы не возникала ситуация, когда нам необходимо постоянно делать какие-то «заплатки» — кому-то предоставлять исключения, разъяснять, как вести себя в той или иной ситуации», — заявил эксперт.

Кондратьев подчеркнул, что основная ценность сахалинского эксперимента заключается в том, чтобы «отладить методологические вопросы», связанные с учетом выбросов, определением платы за выбросы и ее влияния на экономические показатели бизнеса. В связи с этим специалист ожидает, что по ходу реализации эксперимент будет постоянно меняться и его результаты будут существенно отличаться от тех, что власти обозначили при разработке законопроекта в 2021 году.

Не спешить с выводами

Эксперт из Института энергетики и финансов обратил внимание на то, что, если эксперимент будет реализован, он вряд ли станет ориентиром для всех регионов России — распространить его на всю страну в неизменном виде будет сложно. Скорее, при его проведении власти получат данные для последующего анализа и обсуждения углеродного регулирования в стране. Возможно, проект станет целевой моделью для регионов Дальнего Востока.

Эксперимент будет ценен тем, что в условиях относительно закрытой, островной сахалинской экономики с большой зависимостью от энергоемкий отраслей, в первую очередь от нефтегазодобычи, мы получим оценку того, как бизнес влияет на введение платы за выбросы и как в целом экономика адаптируется к этим изменениям Сергей Кондратьев заместитель руководителя экономического департамента в Институте энергетики и финансов

При том Кондратьев считает, что сама идея введения квот на выбросы, которые уже используются в ряде регионов мира, таких как Европа и Восточная Азия, может стать одним из вариантов развития углеродного рынка в России. «Она [система квот] более отлажена, и такой механизм (что для нас очень важно) более понятен зарубежным партнерам. Мы понимаем, что в ближайшее десятилетие многие страны по примеру Европейского Союза могут пойти по пути введения трансграничных углеродных сборов, и в этих условиях будет очень важно взаимное признание механизмов учета выбросов, платы за них», — объяснил эксперт.

По его мнению, при таком подходе властям удастся сохранить в российской экономике деньги, которые компании заплатят за выбросы. Кроме того, этот рыночный механизм позволит более гибко подходить к определению стоимости выбросов, и, при необходимости, корректировать систему учета.

Заместитель министра экономического развития России Илья Торосов в разговоре с «Ведомостями» ранее отмечал, что вхождением в эксперимент уже интересуются Калининградская и Иркутская области, Башкирия и Хабаровский край. Замминистра также подчеркнул, что квотирование выбросов и взимание платы за превышение квот являются ключевыми моментами эксперимента, и Россия собирается ввести более мягкое регулирование по сравнению с другими странами, где производители платят за сами квоты. Он напомнил, что квоты на Сахалине будут бесплатные, плата будет взиматься только за их превышение.