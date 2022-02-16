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Тренер сборной России сравнил отечественных журналистов с американскими

Тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов упрекнул российских журналистов за негатив

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов раскритиковал журналистов-соотечественников. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Он упрекнул представителей прессы за постоянный негатив, а также сравнил их с американскими коллегами. «Приходишь к журналистам из Северной Америки, из других стран, вопросы только про спорт и один позитив. У нас все время какую-нибудь чушь придумают», — заявил Жамнов.

Ранее в среду, 16 февраля, сборная России в матче 1/4 финала Олимпийских игр-2022 со счетом 3:1 победила Данию. В составе россиян голами отметились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Российская команда ранее вышла из группы с первого места. Она победила Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также в овертайме уступила Чехии (5:6).

Алексей Гусев
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