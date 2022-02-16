Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинальном мачте россияне обыграли Данию. Встреча закончилась со счетом 3:1. В составе российской команды отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. У датчан шайбу забросил Франс Нильсен.

Соперник сборной России по полуфиналу олимпийского турнира станет известен после окончания встреч Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада. Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 18 февраля.

11 февраля команда Алексея Жамнова досрочно вышла в четвертьфинал благодаря ничейному счету в основное время противостояния Чехии и Швейцарии. Это сделало российскую сборную недосягаемой для других представителей группе A.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Матч за золото хоккейного турнира состоится в последний день Игр.