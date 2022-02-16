Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Россия
3:1
Завершен
Дания
Олимпийские игры 2022 (м)|1/4 финала
Атлетико М
Сегодня
21:00 (Мск)
Леванте
Испания - Примера|21-й тур
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Виннипег Джетс
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:30 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине

Сборная России по хоккею обыграла Данию и вышла в полуфинал Олимпиады-2022 в Пекине

Фото: David W Cerny / Reuters

Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады-2022 в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинальном мачте россияне обыграли Данию. Встреча закончилась со счетом 3:1. В составе российской команды отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. У датчан шайбу забросил Франс Нильсен.

Соперник сборной России по полуфиналу олимпийского турнира станет известен после окончания встреч Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада. Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 18 февраля.

11 февраля команда Алексея Жамнова досрочно вышла в четвертьфинал благодаря ничейному счету в основное время противостояния Чехии и Швейцарии. Это сделало российскую сборную недосягаемой для других представителей группе A.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Матч за золото хоккейного турнира состоится в последний день Игр.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады в Пекине
Московские косметологи убедили женщину взять кредит в 660 тысяч рублей
Прибывший из Средней Азии мужчина ранил ножом двоих полицейских в Москве
Российские корабли вступили в бой с условным противником
Россиян предупредили о дефиците мест в отелях Греции летом
Пушков назвал слухи о российском вторжении новой «пробиркой Пауэлла»
Заподозренного в госизмене россиянина отправили в СИЗО
Siri случайно раскрыла новый гаджет Apple
Украинский атташе посетил российско-белорусские военные учения
Врач оценил вред от найденной в пробе Валиевой комбинации препаратов для сердца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.