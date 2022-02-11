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Спорт

Сборная России по хоккею досрочно вышла в 1/4 финала Олимпиады-2022

Российские хоккеисты досрочно вышли в четвертьфинал Олимпийских игр-2022

Фото: David W Cerny / Reuters

Чехия завершила вничью основное время матча группового этапа Олимпиады-2022 в Пекине против Швейцарии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече, которая состоялась в пятницу, 11 февраля, команды обменялись голами. На шайбу чеха Иржи Смейкала точным броском ответил швейцарец Гаэтан Хас.

Этот результат позволил сборной России досрочно выиграть группу А. Теперь ни одна из команд в квартете не сможет опередить команду Алексея Жамнова. По очкам догнать россиян есть шанс у Дании, но они будут уступать сопернику по личным встречам. Сборная России как победитель группы А стала четвертьфиналистом турнира. Последний матч предварительного этапа против Чехии пройдет 12 февраля и не будет иметь для россиян турнирного значения.

На Олимпиаде в Пекине сборная России победила Швейцарию (1:0) и Данию (2:0) и набрала шесть очков. Напрямую из трех групп в 1/4 финала выйдут победители квартетов и лучшая сборная из числа тех, что займут вторые места. Остальные начнут плей-офф на стадии 1/8 финала.

Алексей Гусев
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