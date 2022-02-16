Российский фондовый рынок открылся ростом

На открытии основной сессии Московской биржи в среду, 16 февраля, российский фондовый рынок растет. Индекс Мосбиржи поднялся на 2,25 процента, до 3681,16 пункта, индекс РТС — на 2,97 процента, до 1542,54 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта с начала дня укрепляется. Доллар торгуется на уровне 75,21 рубля (минус 0,19 процента), евро — 85,48 рубля (минус 0,06 процента).

Большинство «голубых фишек» Мосбиржи растут. В лидерах «Яндекс» (плюс 5,31 процента, до 4163 рубля), который накануне представил неожиданно позитивную отчетность, Ozon (плюс 4,19 процента, до 1739 рубля) и VK (плюс 2,69 процента, до 634 рубля). Незначительно падают акции «Полюса» (минус 0,21 процента, до 12563 рубля), менее прочих растут «Сургутнефтегаз» (плюс 0,21 процента, до 37,95 рубля) и «Полиметалл» (плюс 0,28 процента, до 1166,5 рубля).

Нефтяные котировки также вернулись к росту. Апрельский фьючерс Brent поднялся до 93,89 доллара за баррель (плюс 0,64 процента), а мартовский WTI — до 92,67 доллара (плюс 0,65 процента).