В России допустили рост цен на видеоигры из-за нового налога

Обложение зарубежных сервисов дистрибуции дополнительным налогом приведет к росту цен на видеоигры в России. Так считает независимый эксперт по видеоиграм, бывший главный редактор журнала «Игромания» Александр Кузьменко. Свою точку зрения специалист озвучил в разговоре с «Лентой.ру».

Власти задумались о том, чтобы пополнять фонд поддержки патриотических видеоигр за счет дополнительного налога на зарубежные сервисы дистрибуции, такие как Steam, PlayStation Store и Epic Games Store, выяснил «Коммерсантъ». Правительство может ввести сбор в размере пяти процентов от их оборота в России, что, по предварительным расчетам, обеспечит российским продуктам допфинансирование на 10 миллиардов рублей в год.

Собеседник «Ъ» в правительстве рассказал, что Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, продвигающих русскую историю и культуру. В ведомстве журналистам сообщили, что доклад с предложениями по созданию фонда уже направили в правительство. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что предложения проходят межведомственное согласование и проработку.

Поддержка за счет геймеров

Инициатива вызывает двоякое отношение, поделился Кузьменко. Он подчеркнул, что поддержка отечественной индустрии — всегда хорошо. Но, по его мнению, есть куда более привлекательные меры государственного поощрения, осуществленные за рубежом, на которые можно равняться.

«Например, во Франции поддержкой гейм-индустрии занимаются уже не один десяток лет. Игры там на уровне Министерства культуры приравнены к культурным ценностям. Но поддержка там выглядит следующим образом: никто их не заваливает деньгами, а просто дают очень большие поблажки по налогам. Если делаешь игру — ты платишь меньше налогов. А если ты делаешь еще и игру по истории Франции, то вообще прекрасно, мы еще и с PR тебе поможем», — рассказал Кузьменко.

Поддержка, предлагаемая в России, выглядит как «бей чужих, чтобы свои боялись», считает эксперт. «Если поддержка идет за счет того, что налогом облагаются зарубежные продукты, то получается примерно как в автобизнесе. Хочешь или нет, а если Mercedes купить не можешь, придется брать Ладу», — считает Кузьменко.

В конечном итоге, за инициативу будут платить пользователи продукта, то есть геймеры, отметил эксперт. «Естественно все эти сторы — Steam, PlayStation Store, Epic Games Store — они, конечно, смех и радость приносят людям, но, как у нормальных капиталистов, их первый интерес в том, чтобы заработать деньги», — предположил Кузьменко.

Они увидят, что для них повысили налог на пять процентов, и поднимут на те же пять процентов под шумок стоимость игр. И за счет кого все это будет сделано? Правильно, за счет игроков Александр Кузьменко Эксперт по видеоиграм

По предварительным данным My.Games, рынок видеоигр в России по итогам 2021 года вырос на один процент год к году, до 165,5 миллиарда рублей. 78,1 миллиарда приходится на ПК-игры, 73,8 миллиарда — на мобильные, а 13,6 миллиарда — на консольные. Что касается предпочтений россиян, аналитики подсчитали, что 47,2 процента из них чаще выбирают компьютерные игры, 44,6 процента — мобильные и 8,2 процента — консольные.

В январе стало известно, что Институт развития интернета проведет конкурс на получение грантов для разработчиков видеоигр на историческую и патриотическую тематику. В организации отметили, что сейчас есть возможность поддерживать долгосрочные проекты. Сбор заявок на создание различных видов контента, в том числе на разработку игр на историческую тематику, должен был начаться 10 февраля.