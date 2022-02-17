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Байден заявил о высокой угрозе вторжения России на Украину

Байден заявил, что угроза вторжения России на Украину очень высока

Фото: Patrick Semansky / АР

Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока. Об этом сообщает Reuters.

«Есть все признаки того, что они [Россия] готовы вторгнуться на Украину», — заявил американский лидер, выступая перед журналистами. Байден также отметил, что он не планировал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент США заявил, что у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом.

Байден уже называл дату российского «вторжения» на Украину — по мнению американского лидера, это должно было произойти 16 февраля.

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Варвара Кошечкина
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