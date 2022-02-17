Байден заявил о высокой угрозе вторжения России на Украину
Байден заявил, что угроза вторжения России на Украину очень высока
Президент США Джо Байден заявил, что угроза российского вторжения на Украину очень высока. Об этом сообщает Reuters.
«Есть все признаки того, что они [Россия] готовы вторгнуться на Украину», — заявил американский лидер, выступая перед журналистами. Байден также отметил, что он не планировал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее президент США заявил, что у него есть информация о проведении Россией операции под чужим флагом.
Байден уже называл дату российского «вторжения» на Украину — по мнению американского лидера, это должно было произойти 16 февраля.