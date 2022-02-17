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В Совфеде захотели внести чайлдфри в список запрещенного контента

В Совфеде захотели внести чайлдфри и радикальный феминизм в перечень запрещенного контента

Фото: Марина Мамонтова / Коммерсантъ

В Совете Федерации предложили запретить публиковать в интернете материалы про радикальный феминизм, чайлдфри и «нездоровые половые отношения» и внести их в перечень запрещенного контента, тем самым приравняв к терроризму. Об этом сообщила один из авторов проекта, сенатор Маргарита Павлова. Ее слова приводит РИА Новости.

Над инициативой работают Совфед и Роскомнадзор

Сенаторы вместе с Роскомнадзором уже готовят законопроект, который предусматривает расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего блокировке без решения суда. В настоящее время он проходит согласование в ведомстве, рассказала Павлова.

При этом в беседе с «Лентой.ру» она уточнила, что Совфед и Роскомнадзор лишь обсуждают перечень тем, которые в будущем будут запрещены в качестве деструктивного контента. «Пока что это инициатива, это не законопроект», — уточнила она.

Павлова отметила, что в настоящее время в интернете появляется все больше нового контента, который несет в себе угрозу, но пока не подпадает под определение противоправного.

Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри

Маргарита Павловачлен Совета Федерации

Авторы предложения заявили об опасности социальной сети «ВКонтакте»

Сенатор заявила, что угроза национальной безопасности сегодня «сосредоточена в плоскости детства», и призвала обратить внимание и на работу российских соцсетей.

«Я получаю все больше жалоб на нашу соцсеть "ВКонтакте", которая приобрела ярлык "самой грязной"», — сказала Павлова.

По ее словам, именно там присутствует весь контент, который она считает деструктивным, но пользователи даже через жалобы не могут заблокировать ту или иную информацию.

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Сенатор объяснила борьбу с чайлдфри защитой суверенитета России

«Защита государственного суверенитета требует от нас определенных усилий. И молодежь — это те, кто уже завтра встанут у руля нашей страны. Сейчас ни для кого не секрет, что много информации они черпают из интернета и так называемых социальных сетей», — заявила Павлова в беседе с «Лентой.ру».

У родителей не всегда есть возможность осуществлять контроль за тем, что дети смотрят в интернете, а ребенок воспринимает все очень буквально, впитывая как губка и хорошее, и плохое, считает сенатор.

Поэтому когда геополитические противники ставят своей целью разрушить наши традиционные семейные ценности, они этого достигают разными путями, в том числе за счет развития такого деструктивного контента, который влияет на нашу молодежь

Маргарита Павловачлен Совета Федерации

Она также отметила, что чайлдфри может оказать влияние на демографию, на желание у молодых людей создавать традиционные семьи.

В России радикальный феминизм и чайлдфри предлагали признать экстремизмом

С такой инициативой в сентябре 2021 года выступал председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов.

В конце января 2022 года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть проект создания реестра токсичного для детей интернет-контента. Предложение было озвучено на заседании СПЧ предпринимателем Игорем Ашмановым. Предполагалось, что в него попадет контент про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии. Решение по проекту чиновники должны представить к 1 июня 2022 года.

Действующим законодательством предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, о суициде, с призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, государству и его символам, а также склонением несовершеннолетних к противоправным действиям.

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Евгения Куликова
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