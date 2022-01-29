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Путин предложил подумать над созданием реестра токсичного для детей контента

Путин поручил Кириенко рассмотреть идею реестра токсичного для детей контента в интернете

Фото: Shuttertsock

Президент России Владимир Путин выступил с предложением подумать над идеей создания саморегулируемого реестра токсичного контента в интернете для защиты детей. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин поручил своей администрации рассмотреть представленные членом Совета по правам человека, президентом общества «Крибрум» Игорем Ашмановым предложения по реализации проекта создания такого реестра и «при необходимости принять соответствующие меры поддержки».

Срок реализации установлен до 1 июня, ответственным назначен замглавы администрации Сергей Кириенко.

Ашманов предложил идею реестра токсичного для детей контента на заседании Совета по правам человека. Ранее он рассказывал, что обсуждал идею создания реестра с председателем СПЧ Валерием Фадеевым. «Я написал концепцию того, как можно создать подобный "Википедии" каталог токсичного контента», — заявил он. В такой список могут внести данные о вреде прививок, отказа от рождения детей, ЛГБТ-сообществах и зоофилии.

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Антон Похиляк
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