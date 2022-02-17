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Доказана польза употребления кофе

Канадские ученые обнаружили полезное влияние кофеина на уровень холестерина в крови

Фото: Blake Verdoorn / Unsplash

Исследователи из Университета Макмастера в Канаде доказали, что употребление кофе полезно для организма: он приводит к снижению уровня холестерина. Результаты научной работы описаны в журнале Nature Communications.

Согласно полученным данным, кофеин оказывает воздействие на специальные белки PCSK9, которые помогают печени выводить из крови липопротеины низкой плотности, еще называемые плохим холестерином. Кроме того, ученые обнаружили, что он способствует защите организма от сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо стимуляции деятельности PCSK9 кофеин также влияет на другой белок SREBP2, имеющий прямое отношению к уровню холестерина.

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По мнению специалистов, их открытие поможет в дальнейших разработках новых методов терапии для снижения уровня холестерина.

В декабре 2021 года ученые из Саутгемптонского и Эдинбургского университетов также отметили пользу кофе для организма. Они считают, что употребление этого напитка уменьшает риск развития заболеваний печени и смерти.

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Елена Апазиди
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