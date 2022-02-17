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Во Франции раскритиковали Байдена за истерию вокруг Украины

Журналист французской газеты Le Figaro Жирар заявил об истерии Байдена вокруг Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Французский журналист Рено Жирар заявил, что президент США Джо Байден устроил истерию вокруг российских военных учений, увидев в них риск вторжения России на Украину. Действия политика он раскритиковал в статье, опубликованной на сайте газеты Le Figaro.

Автор материала иронично назвал действия политика вокруг Украины очередной «стратегической инновацией» на международной арене, помимо поспешного вывода войск из Афганистана и образования с Великобританией и Австралией оборонного альянса AUKUS. «Третья [стратегическая инновация президента США] — это ненужная сегодня истерия в связи с российскими военными учениями», — написал Жирар.

Журналист также прокомментировал обращение Байдена, в котором он ранее призвал граждан США покинуть Украину в связи с риском обострения российско-украинского кризиса. «Если Байден так любит украинцев, то почему он зовет граждан США бежать из Украины? Потому что он не может перед лицом злого русского медведя подвергнуть американских дипломатов и военных советников такому же риску, который испытывают три миллиона украинцев, живущих в Киеве?» — приводит отрывок из статьи РИА Новости.

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Жирар также выразил уверенность в том, что разговоры о возможном вторжении России на Украину были необоснованными. По его мнению, Байден своими действиями относительно Украины напугал инвесторов и «наказал» экономику этой страны.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США открестился от точных дат нападения России на Украину. Официальный представитель ведомства Нед Прайс заявил, что США никогда не называли срок эскалации ситуации.

Газета Politico до этого сообщала, что Байден назвал 16 февраля днем предполагаемого наступления России на Украину. Утверждалось, что такую дату он озвучил в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Британские издания The Sun и The Mirror, ссылаясь на данные американской разведки, также писали, что российские войска начнут наступление 16 февраля в 03:00 по киевскому времени.

Олег Давыдов
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