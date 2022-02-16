Госдеп открестился от точных дат «вторжения» России на Украину

Госдепартамент США открестился от точных дат «вторжения» России на Украину. Как заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс, США никогда не называли сроков эскалации ситуации, передает РИА Новости.

«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что несостоявшееся «вторжение» не говорит о том, что у Соединенных Штатов были неверные данные разведки.

Ранее стало известно, что ожидаемого западными СМИ российского вторжения на Украину в ночь на 16 февраля не произошло. Российские войска продолжили отходить в места постоянной дислокаций, командование анонсировало завершение совместных учений с белорусскими вооруженными силами.

После этого The Sun отредактировала статью о российском вторжении, заявив, что ночь прошла без происшествий. Отсутствие вторжения признала и The Mirror.

Как сообщала газета Politico, президент США Джо Байден назвал 16 февраля днем предполагаемого наступления. Британские издания The Mirror и The Sun высказались не только о дне, но и времени атаки российских войск — 04:00 мск (3:00 по киевскому времени).

